В Японии произошло нападение на экс-премьера Синдзо Абэ, он ранен

Неизвестный совершил нападение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ во время уличного выступления в городе Нара. Об этом 8 июля сообщает телеканал NHK.

По данным канала, злоумышленник подошел к экс-премьеру сзади и выстрелил в него из дробовика минимум два раза. В результате политик получил ранение в грудь.

После нападения пострадавший был экстренно госпитализирован. Как заявляют сотрудники экстренных служб, Синдзо Абэ «не подает признаков жизни». По некоторым данным, у него могла случиться клиническая смерть.

Японский телеканал опубликовал кадры с моментом выстрела в экс-премьера Японии. Судя по ним, злоумышленник подошел сзади на близкое расстояние к Абэ. Сам Абэ даже не видел момента покушения, поскольку произносил речь.

В настоящее время нападавший задержан, им оказался 40-летний гражданин, он находится на допросе. По всей видимости, он действовал в одиночку. Мужчина не сопротивлялся задержанию.

После нападения на бывшего премьер-министра в правительстве Японии организован кризисный штаб. Действующий глава правительства Фумио Кисида в срочном порядке прибыл в Токио.