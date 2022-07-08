Появилось видео с моментом выстрела в экс-премьера Японии Абэ

Японский телеканал NHK опубликовал кадры, на которых запечатлен момент выстрела в экс-премьера Японии Синдзо Абэ.

Судя по кадрам, злоумышленник подошел сзади на близкое расстояние к Абэ и выстрелил в спину политика из дробовика. Сам Абэ даже не видел момента покушения, поскольку был произносил речь.

Присутствовавшие бросились оказывать помощь пострадавшему политику.

О покушении на экс-премьера Абы стало известно ранее в этот день. После нападения пострадавший был экстренно госпитализирован. Как заявляют сотрудники экстренных служб, Синдзо Абэ «не подает признаков жизни». По некоторым данным, у него могла случиться клиническая смерть.

Нападавший задержан, им оказался 40-летний гражданин, сейчас он находится на допросе. По всей видимости, он действовал в одиночку. Мужчина не сопротивлялся задержанию.

После нападения на бывшего премьер-министра в правительстве Японии организован кризисный штаб. Действующий глава правительства Фумио Кисида в срочном порядке прибыл в Токио.