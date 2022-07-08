Бесплатное мороженое будут раздавать в День семьи в Хабаровске

В Хабаровске в субботу, 9 июля, пройдет масштабное празднование Дня любви, семьи и верности. Основные мероприятия будут проходить в парке «Динамо».

Гостей приглашают на концерт, мастер-класс, игры со сказочными пазалами, hand-made-маркет и большой семейнчый квест. В рамках празднования откроются консультативные площадки, где жители смогут задать вопросы о мерах поддержки семей, сфере образования и о семейном законодательстве.

Запланирована и раздача бесплатного мороженого. Желающим его получить придется исполнить песню всей семьей, принять участие в соревновании с велобегами или поучаствовать в дыхательной практике «Йога смеха», пишет ИА AmurMedia.

Праздник отмечается в России с 2008 года. В этом году он был официально установлен указом президента от 28 июня 2022 года. Накануне в Госдуму был внесен законопроект об установлении выходного дня по случаю праздника семьи, любви и верности.