В НХЛ рекомендовали клубам не вмешиваться в политику России

Клубам Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не стоит вмешиваться в политику России. Об этом в пятницу, 8 июля, заявил комиссар НХЛ Гэри Беттмэн.

По его словам, у лиги «нет полной информации об отношениях между российскими игроками и правительством».

«Думаю, нам (руководству лиги. — Ред.) или клубам не стоит вмешиваться во внутреннюю политику России», — привел комментарий Беттмэна на своей странице в Twitter журналист портала The Athletic Майкл Руссо.

Он добавил, что НХЛ придется принять «происходящие в РФ процессы в отношении того или иного игрока».

Данное заявление Беттмэн сделан на фоне того, что 1 июля в Санкт-Петербурге был задержан 25-летний сборной России по хоккею Иван Федотов по подозрению в уклонении от службы. Известно, что оперативники уголовного розыска ждали появления Федотова в разных районах города по просьбе военной прокуратуры. В тот же день спортсмен был госпитализирован с подозрением на гастрит на фоне нервного срыва.

На следующий день стало известно, что серебряный призер Олимпийских игр может быть осужден на срок до двух лет лишения свободы за уклонение от призыва на военную службу.

3 июля адвокат спортсмена Алексей Пономарев сообщил, что Федотова отправили в Североморск, однако позднее эта информация была опровергнута. На следующий день, 4 июля, сообщалось, что Федотов был отправлен в Северодвинск для прохождения военной службы.

Однако 6 июля представитель военкомата Северодвинска сообщил, что вратарь сборной России в Северодвинск для прохождения военной службы не прибывал.

Защита Федотова подала жалобу во Всеволожский городской суд о признании незаконным решения комиссии о призыве на воинскую службу. Также защита вратаря обратилась в военную прокуратуру по поводу его задержания для прохождения воинской службы.

6 июля в Сети появилась информация, что Капризов подозревается в покупке военного билета в 2017 году. Однако отец форварда опроверг это. В тот же день сообщалось, что Капризов более чем за три месяца до старта сезона НХЛ вернулся в США из России, где проводил отпуск.