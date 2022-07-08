Путин заявил, что пророчества Жириновского были основаны на знаниях

Президент России Владимир Путин высоко оценил профессиональные и личностные качества Владимира Жириновского. Глава государства упомянул проницательность основателя ЛДПР и умение дать объективную оценку ситуации.

«Владимир Вольфович был <...> человеком очень разносторонним, с большими, глубокими знаниями. Отсюда и его некоторые пророчества, которые сбываются. Они не на голом месте, они же не на картах игральных выстроены, а на знаниях», — сказал он на встрече с лидерами фракций Госдумы в четверг, 7 июля.

Также российский лидер подчеркнул, что Жириновский был предан своей стране и в политической карьере всегда исходил из глубокого чувства патриотизма.

В этот же день лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил увековечить память Жириновского как великого человека, чьи прогнозы и оценки сбываются. Владимир Путин, в свою очередь, поддержал эту инициативу.

Ранее, 1 июля стало известно, что Институт мировых цивилизаций (ИМЦ) в Москве переименовали в Университет имени Владимира Жириновского, который был основателем вуза.

До этого в интернете стало вирусным видео прошлогоднего выступления Жириновского в Госдуме, в ходе которого он намекал на возможное начало боевых действий в феврале 2022 года. Как отметил чемпион мира по шахматам Анатолия Карпова, Жириновский умел просчитывать все ходы.

20 апреля депутаты фракции ЛДПР на встрече с председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной предложили выпустить тираж купюр с портретом умершего лидера партии Владимира Жириновского.

Кроме того, 7 апреля в ЛДПР сообщили, что намерены добиваться переименования Лукова переулка в Москве в переулок Жириновского. Отмечается, что в Луков переулок, где находится штаб-квартира ЛДПР и откуда начиналась история партии, в ближайшее время переедет Музей истории ЛДПР, он будет открыт для посетителей.

Владимир Вольфович Жириновский в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. О его смерти 6 апреля сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Политика похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве 8 апреля.