Пожар начался в Шахтерске после обстрела города со стороны ВСУ

Пожар начался в городе Шахтерске, расположенном в 56,7 км к востоку от Донецка после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом в ночь на пятницу, 8 июля, сообщило Донецкое агентство новостей (ДАН).

По данным издания, взрывы начались около 02:30 за чертой города, после этого столб дыма от пожара поднялся на несколько сотен метров. Отмечается, что в некоторых домах Шахтерска повреждено остекление.

В городе работают сирены тревоги. Автомобили с мирными гражданами устремились за пределы города.

Подробности происшествия уточняются.

Ранее, 7 июля, представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Красная Поляна в Донецкой Народной Республике (ДНР), в результате чего две жительницы получили ранения.

Отмечается, что по состоянию на 23:00 четверга украинские военные выпустили 317 боеприпасов различного типа включая РСЗО БМ-21 «Град», а также артиллерийские боеприпасы калибром 155, 152 и 122 мм.

Ранее в этот день стало известно, что украинские военные в очередной раз обстреляли нефтебазу в Донецке. Также утром в четверг ВСУ обстреляли Донецк, выпустив пять снарядов калибра 152 мм по двум районам города.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. В середине февраля на территории региона ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. В связи с этим власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве и организовали эвакуацию жителей.

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