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Канцлер Шольц заявил о поддержке Киева в ответ на недовольство немцев санкциями против РФ

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Германия не будет снимать санкции с России до тех пор, пока Киев не получит гарантии безопасности и неприкосновенности украинских границ. Об этом в пятницу, 8 июля, заявил канцлер республики Олаф Шольц.

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«Мы будем проявлять солидарность так долго, как посчитаем нужным, по крайней мере, это мое желание, поскольку необходимо дать Украине возможность защитить себя», — объяснил он в прямом эфире телеканала ZDF.

Также Шольц добавил, что правительство сможет оказать должную поддержку украинской стороне только при поддержке со стороны граждан ФРГ. Тем не менее, почти половина населения Германии (47%) призывает смягчить ограничения и нормализовать отношения с РФ.

Отмечается, что немцы испытывают большую тревогу в связи с усугубившейся экономической обстановкой в стране. Одной из основных причин рецессии стало введение Берлином комплекса антироссийских санкций.

Ранее, 4 июля, Шольц признал, что экономические проблемы Германии носят долгосрочный характер. По словам канцлера, ФРГ необходимо действовать быстро, чтобы справиться с «историческим» ростом стоимости жизни.

Накануне политик назвал повышение цен на газ социальной взрывчаткой. В тот же день газета Bild рассказала о страхе немцев из-за недостаточного отопления предстоящей зимой после сокращения поставок российского газа. На фоне кризиса 91% населения уже начал ограничивать свои расходы.

Аналитики крупнейшего финансового института ФРГ Deutsche Bank 30 июня предупредили, что Германии грозит резкий всплеск инфляции, в случае если ситуация с энергоснабжением не улучшится.

До этого «Газпром» заявил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток».

Западные страны усилили санкционное давление на Москву в связи с началом спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. В Кремле пояснили, что в задачи ВС РФ входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято после обострения ситуации в регионе из-за многочисленных атак со стороны украинских военных.

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