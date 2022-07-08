Российские военные в Донбассе пообщались по телемосту с родными

Военнослужащие группировки «Отважные», которые в ходе спецоперации выполняют задачи по освобождению Луганской Народной Республики (ЛНР), в формате видеоконференции пообщались со своими родными и близкими из Екатеринбурга.

Отмечается, что видеосвязь состоялась в рамках мероприятий, организованных для поднятий духа бойцов, восстановления их боевой готовности.

Жены, друзья, родственники военнослужащих пожелали им скорой победы и возвращения на родину.

«Связи у них там нет. Для нас это было важно увидеть, что они здоровы, живы, счастливы были нас тоже увидеть», — поделилась супруга одного из военных.

Кроме того, в пунктах размещения войск группировки «Центр» проходят выступления российских артистов и творческих коллективов со всей страны, встречи с представителями органов государственной власти и общественных организаций, а также организованы церемонии награждения отличившихся военнослужащих.

Депутат Госдумы Сергей Чепиков отметил, что военные обратились к нему с разными просьбами.

«Ко мне очень много обращений повезу с собой в Россию. Где-то нужно помочь перевезти ребенка в другой детский сад, поздравить с днем рождения дочь или выслать фотографию супруге, чтобы она была более спокойна», — сказал народный избранник.

Также в ходе инспектирования одного из подразделений ЦВО статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Николай Панков вручил государственные награды военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции.

«Вы выполняете свою работу достойно. Спасибо вам за службу. Самые добрые пожелания, берегите себя, мои уважаемые коллеги и боевые товарищи. Спасибо!» — отметил он.

Командир мотострелкового взвода Алексей подчеркнул, что подобные мероприятия дарят массу положительных эмоций, позволяют с новыми силами идти на выполнение боевых задач.

Также перед военными выступила московская рок-группа «Зверобой». Музыканты отметили, что стараются создавать концертные бригады и поддерживать людей «по традиции еще той Великой Отечественной Войны».

Ранее, 1 июля, сообщалось, что лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского, встретился с участниками спецоперации и спел для военных и медперсонала любимые многими песни. Лидер «СерьГи», выступив в военном госпитале, присоединился к социально-культурной акции «Лучшим воинам мира».

До этого, в июне, православный хор и ансамбль «За веру и Отечество» инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) выступил с концертом перед участниками спецоперации. В полевом лагере артисты исполнили песни военных лет, военно-патриотической направленности, а также современные композиции, рассказали в Минобороны РФ.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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