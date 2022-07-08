Более 500 пленных бойцов ВФУ проверят на участие в преступлениях в ДНР

Более 500 пленных солдат «Азова» и других националистических группировок стали фигурантами уголовных дел о военных преступлениях в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в пятницу, 8 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«Все материалы дел в отношении бойцов «Азова» после утверждения обвинительного заключения надзорным ведомством [Донецкой Народной] республики будут переданы в суд для их дальнейшего рассмотрения по существу», — заявил собеседник агентства.

Украинские служащие обвиняются в деятельности, противоречащей интересам ДНР, в составе незаконных вооруженных формирований, а также в совершении действий, направленных на насильственный захват власти и изменение конституционного строя ДНР.

Кроме того им вменяют целенаправленную подготовку к совершению вышеупомянутых преступлений.

Ранее, 5 июля, генпрокуратура ДНР направила в суд первое дело боевиков радикальной националистической группировки «Азов» — участников диверсионно-штурмовой нацистской группы «Медведи SS».

Уточняется, что, по предварительным данным, с осени 2017 года по 20 мая 2022 года они участвовали в вооруженном конфликте и военных действиях против ДНР, придерживаясь идеологии нацизма.

1 июля Донецкое агентство новостей сообщило, что дело против первой группы пленных украинских боевиков с «Азовстали» в Мариуполе готово к отправке в суд в ДНР. Тогда источник агентства рассказал, что в числе обвиняемых восемь человек.

В ДНР 1 июня анонсировали ряд военных трибуналов над украинскими боевиками. Они пройдут до осени. В частности, первым будет Мариупольский трибунал, где рассмотрят преступления, совершенные в Волновахе. Предполагается, что завершающим этапом станет международный трибунал. Подсудимыми на этих процессах станут как боевики радикальных националистических группировок, так и служащие Вооруженных сил Украины.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. В середине февраля на территории региона ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. В связи с этим власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве и организовали эвакуацию жителей.

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