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Пленные ВСУ признались в неумении пользоваться западным оружием

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Украинские военные из 25-й десантно-штурмовой бригады, взятые в плен в Краснополье в ходе наступления росс войск на Славянск, рассказали корреспонденту «Известий» Кириллу Олькову, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) справлялись с западным оружием.

Военнопленный Михаил Козырема заявил, что в элитное подразделение десантников набирали всех мобилизованных, не разбираясь. При этом «новобранцев» учили стрелять прямо на позициях. Многие до этого вообще никогда не держали в руках автомат, уточнил военнопленный.

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Командир роты Рустам Реметов признает, что проблемы со снабжением у украинских военных были, но что касается западного оружия — его всегда хватало. Правда им особо никто не пользовался, добавил командир роты.

«Иностранное оружие есть, его хватает. Стоит только заказать, и оно у тебя будет. Но я сильно не практикую его, очень много предохранителей — человек может запутаться, сбиться», — поделился Реметов.

Простые солдаты куда более откровенны, они признаются, что их просто никто не учил стрелять из американских противотанковых ракет.

Как рассказал рядовой Козырема, иностранные специалисты обучали пользованию западным оружием молодых военных, а те, в сою очередь, учили остальных. В роте, где служил Козырема, только двое человек умели с ним работать, признался военнопленный.

5 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что часть поставляемого Западом на Украину оружия оказывается на черном рынке. Также он отметил, что западное оружие расползается по Ближневосточному региону.

Экс-аналитик Пентагона Карен Квятковски заявила, что перепродажа Киевом поставляемых вооружений на черном рынке была предсказуема. По ее словам, это обусловлено тем, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) во многом не подготовлены должным образом к его использованию.

По мнению Квятковски, Западом было отправлено столько вооружений и военной техники, что их попросту оказалось невозможно интегрировать в короткие сроки в тактику и стратегию ведения боевых действий ВСУ.

До этого глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что поставленное Украине западное оружие уже появилось на черном рынке. Европейцы, по его словам, не понимают, что играют с огнем, потому что так вооружение может попасть к террористам.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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