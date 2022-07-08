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Президент России Путин предложил Западу попробовать победить Россию на поле боя

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Президент РФ Владимир Путин упомянул, что страна обладает достаточным потенциалом, чтобы выдержать любое противостояние. С таким заявлением он выступил на встрече с лидерами парламентских партий в четверг, 7 июля.

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«Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну что здесь скажешь? Пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа. Но, похоже, всё к этому и идет», — сказал глава государства.

По словам Путина, на Донбассе Россия продемонстрировала лишь часть своих возможностей и «по большому счету всерьез пока еще ничего и не начинала».

Тогда же российский лидер сообщил, что проведение специальной операции способствует укреплению суверенитета РФ. При этом союзные войска преследуют совсем другие цели, а именно — защиту мирного населения ЛДНР и денацификацию Украины. Владимир Путин также добавил, что финальный результат будет в любом случае достигнут.

Ранее, 7 июля, президент России поддержал идею приравнивания военнослужащих Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) к российским военным.

Россия начала спецоперацию по защите ЛДНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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