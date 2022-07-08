Инженерные подразделения Западного Военного Округа (ЗВО) продолжают зачищать территорию Харьковской области.

Российские саперы проводят разминирование приусадебных участков, сельскохозяйственных угодий и автомобильных дорог от неразорвавшихся боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по запросам местных жителей.

«В военную комендатуру поступают заявки мирных граждан. Ежедневно группа разминирования выезжает и работает по таким адресам», — рассказал командир отряда Алексей.

Первым делом военные инженеры проводят комплексную оценку участка, после чего приступают к работе. Поиск и обезвреживание взрывных устройств, в том числе мин-ловушек, проходят в строгом соблюдении требований безопасности.

При возможности обнаруженные боеприпасы перевозят на автомобиле, специально оборудованном песочным настилом и бронепластинами. Их доставляют на полигон, где размещают в окопе и подрывают с помощью тротила.

Поврежденные и неисправные устройства ликвидируются на месте накладным зарядом. Для того, чтобы осколки и поражающие элементы не разлетались, используют мешки с песком, которые смягчают основной удар.

Накануне корреспондент «Известий» Роман Польшаков показал процесс детонации территории рядом с подземным газопроводом в Мариуполе.

В ходе работ саперы находят огромное количество противопехотных мин, кассетных боеприпасов и зарядов от реактивных систем залпового огня (РСЗО). Как отмечали в Минобороны РФ, украинские националисты активно минируют территории при отступлении, в том числе в Мариуполе, где был заминирован порт и территория завода «Азовсталь».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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