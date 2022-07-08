Синоптики рассказали о погоде в Москве 8 июля

Погода с переменной облачностью, а также местами небольшим дождем ожидается в пятницу, 8 июля, сообщает Гидрометцентр России.

Днем в Москве воздух прогреется до +24…+26 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +15 градусов. Кроме того, в ночное время будет облачно с прояснениями.

Прогнозируется ветер северной четверти со скоростью 5–10 м/с днем и ветер переменных направлений ночью со скоростью 3–8 м/с. Ночью ожидается кратковременный дождь.

Атмосферное давление составит 747–749 мм ртутного столба.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в пресс-центре «Известий» предупредил, что после сильных осадков и достаточно заметной грозе и ветре, которые еще ожидаются в ночь на 8 июля, придет комфортная «замечательная» пятничная погода.

Кроме того, он отметил, что после жаркой погоды наступает понижение температуры, обычно это сопровождается нестандартными явлениями — сильными осадками, ветровым режимом.

Между тем, Роман Вильфанд рассказал, что июль будет достаточно теплый, но неоднородный, осадки прогнозируются. Во второй половине месяца ожидается понижение температурного фона.