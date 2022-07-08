Премьер-министр Британии Борис Джонсон объявил о своей отставке

Борис Джонсон в четверг, 7 июля, объявил о решении уйти в отставку с поста лидера правящей в Великобритании Консервативной партии, исполнять обязанности премьер-министра он будет до тех пор, пока не завершится процесс выбора нового главы кабмина.

Джонсон публично заявил о том, что согласился с председателем руководящего комитета Консервативной партии Британии (так называемый «Комитет 1922») Грэмом Брейди, что процесс по выбору нового лидера должен стартовать сейчас.

«Очевидно, желание Консервативной партии состоит в том, чтобы у нее был новый лидер и, соответственно, новый премьер-министр. Я рад сегодня объявить новый кабинет министров, который будет работать до выбора нового лидера», — отметил он.

Борис Джонсон занимал пост премьер-министра Великобритании с 24 июля 2019.

Глава комитета по иностранным делам Палаты общин британского парламента Том Тугендхат, в свою очередь, объявил о намерении баллотироваться на пост лидера правящей Консервативной после отставки Бориса Джонсона. Он ранее служил в вооруженных силах, а сейчас является чиновником в парламенте.

По мнению политолога Константина Калачева, другими преемниками Джонсона на посту премьер-министра могут стать министр иностранных дел Лиз Трасс или глава минобороны Бен Уоллес. По мнению другого эксперта, главы центра британских исследований Института Европы РАН Елены Ананьевой, вместо ушедшего в отставку Джонсона британцы могут выбрать Грэма Брейди, который возглавляет комитет 1922 года — группу от Консервативной партии в палате общин.

В российской Госдуме назвали отставку Джонсона хорошим для РФ знаком. Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина предположила, что, возможно, за этим последуют отставки и других европейских политиков.

Последние дни сообщалось об уходе более 50 политиков из правительства Джонсона. Их заявления стали поступать после нового скандала вокруг политика, разгоревшегося на прошлой неделе. Тогда стало известно, что заместитель главного организатора правящей Консервативной партии в палате общин парламента Великобритании Крис Пинчер был замешан в пьяном дебоше и обвинялся в сексуальных домогательствах.