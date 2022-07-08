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На миграционный учет в России встали около 450 тыс. граждан Украины

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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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В период с 19 февраля по 23 июня 2022 года органы внутренних дел России поставили на миграционный учет 450 тыс. граждан Украины, сообщили «Известиям» в пресс-службе МВД.

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Речь идет как о тех, что живет в пунктах временного размещения, так и у родственников, друзей и знакомых.

В отношении граждан Украины, ЛНР и ДНР применяется «максимально упрощенный порядок оформления документов, а также приоритетное рассмотрение обращений», отметили в ведомстве.

При этом в МВД подчеркнули, что эта категория мигрантов может имеет возможность пребывания в России «неограниченное время даже при отсутствии разрешительных документов, определяющих их правовой статус, а также постановки на миграционный учет».

Территориальные органы МВД России «ориентированы на оказание государственных услуг в сфере миграции без применения к гражданам Украины, ДНР, ЛНР мер административного воздействия за нарушение правил пребывания в РФ и миграционного учета», отметили в пресс-службе ведомства.

У мигрантов из Украины, ЛНР и ДНР есть несколько путей легализации на территории России. В том числе это получение разрешения на временное проживание или вида на жительство, получение патента или разрешения на работу в качестве высококвалифицированного специалиста, получение статуса беженца или временного убежища, сообщили в МВД.

Любая из этих процедур потребует пройти дактилоскопическую регистрацию, сфотографироваться и заполнить анкету в информационных системах.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Окно в Россию: на миграционный учет встали 450 тыс. граждан Украины, ДНР и ЛНР

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