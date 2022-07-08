Эксперты оценили шансы на скорый пересмотр конституции Японии

Скорый пересмотр послевоенной пацифистской конституции Японии, который пообещал инициировать после выборов в верхнюю палату парламента 10 июля один из высокопоставленных членов правящей в стране партии, маловероятен. Такое мнение «Известиям» высказали несколько политологов и экспертов.

В конце июня генсек Либерально-демократической партии Тосимицу Мотэги заявил, что после грядущих выборов в Палату советников она предложит парламенту инициировать процесс конституционных реформ. Это было сделано в явном расчете на то, что по их итогам ЛДП и ее союзникам удастся сохранить большинство в верхней палате парламента в две трети голосов, необходимое для продвижения таких планов.

Однако, хотя ожидаемая победа ЛДП на воскресных выборах, безусловно, повысит перспективы пересмотра конституции, это совершенно не гарантирует, что так оно и произойдет, сказал «Известиям» политолог токийского Университета Софии Коичи Накано.

Во-первых, по словам специалиста, ни ЛДП, ни оппозиционная партия Ишин, поддерживающая идею пересмотра, так и не обозначили толком, что именно они хотят поменять в основном законе и конкретно в статье 9. Она прописывает запрет для Японии на решение международных проблем силой и на обладание стратегическим наступательным потенциалом, а также то, что в стране «никогда впредь не будут создаваться сухопутные, морские и военно-воздушные силы, равно как и другие средства войны» (действующие в Японии Силы самообороны официально армией не являются).

Во-вторых, заметил эксперт, японская общественность «до сих пор довольно сильно привязана к статье 9». Не учитывать мнение населения нельзя — все конституционные поправки могут вступить в силу только после общенародного референдума.

Кроме того, правящая партия вряд ли получит в верхней палате единоличное большинство, каковым она обладает в нижней, а значит — ей придется учитывать позицию своего младшего партнера по коалиции партии «Комэйто», заключил он.

«Комэйто» до сих пор проявляла осторожность в определении статуса Сил самообороны, заявляя, что многие японцы не считают их вне закона даже без упоминания в конституции», — отметил «Известиям» эксперт по Азиатско-Тихоокеанскому региону из Карлового университета в Чехии Такаси Хосода.

Наконец, никакого энтузиазма по поводу изменения конституции не высказывал и премьер Фумио Кисида, добавил в разговоре с «Известиями» профессор Университета Токио Казуто Сузуки.

И потому маловероятно, что в обозримой перспективе глава японского правительства выдвинет изменение конституции в качестве приоритетного вопроса и захочет тратить на это свой политический капитал.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Не гражданская оборона: изменит ли Япония свою Конституцию