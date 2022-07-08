Реклама
Прямой эфир
Мир
Зеленский заявил о сохранении стремления Украины вступить в НАТО
Экономика
Правительство поддержало увеличение микрозаймов для бизнеса
Экономика
Доля клиентов МФО с доходом ниже 30 тыс. упала до минимума
Экономика
В России хотят разрешить строить заправки в природоохранных зонах
Мир
На Украине учреждения начали выселять беженцев с востока страны
Общество
В МВД предложили ввести в школах уроки езды на электросамокатах
Экономика
IKEA грозит суд из-за нарушения прав покупателей
Мир
Байден сообщил об отставке директора Секретной службы США
Мир
В ЛНР предупредили о возможных агентах СБУ среди вернувшихся граждан
Общество
В России празднуют День семьи, любви и верности
Армия
Минобороны РФ запустило проект об освобождении Одессы в годы ВОВ

Эксперты оценили шансы на скорый пересмотр конституции Японии

0
Фото: Unsplash/Tianshu Liu
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Скорый пересмотр послевоенной пацифистской конституции Японии, который пообещал инициировать после выборов в верхнюю палату парламента 10 июля один из высокопоставленных членов правящей в стране партии, маловероятен. Такое мнение «Известиям» высказали несколько политологов и экспертов.

Сила — в слабости: почему Япония обрушила свою валюту
Сверхдешевая иена может привести к новому азиатскому экономическому кризису

В конце июня генсек Либерально-демократической партии Тосимицу Мотэги заявил, что после грядущих выборов в Палату советников она предложит парламенту инициировать процесс конституционных реформ. Это было сделано в явном расчете на то, что по их итогам ЛДП и ее союзникам удастся сохранить большинство в верхней палате парламента в две трети голосов, необходимое для продвижения таких планов.

Однако, хотя ожидаемая победа ЛДП на воскресных выборах, безусловно, повысит перспективы пересмотра конституции, это совершенно не гарантирует, что так оно и произойдет, сказал «Известиям» политолог токийского Университета Софии Коичи Накано.

Во-первых, по словам специалиста, ни ЛДП, ни оппозиционная партия Ишин, поддерживающая идею пересмотра, так и не обозначили толком, что именно они хотят поменять в основном законе и конкретно в статье 9. Она прописывает запрет для Японии на решение международных проблем силой и на обладание стратегическим наступательным потенциалом, а также то, что в стране «никогда впредь не будут создаваться сухопутные, морские и военно-воздушные силы, равно как и другие средства войны» (действующие в Японии Силы самообороны официально армией не являются).

Во-вторых, заметил эксперт, японская общественность «до сих пор довольно сильно привязана к статье 9». Не учитывать мнение населения нельзя — все конституционные поправки могут вступить в силу только после общенародного референдума.

Кроме того, правящая партия вряд ли получит в верхней палате единоличное большинство, каковым она обладает в нижней, а значит — ей придется учитывать позицию своего младшего партнера по коалиции партии «Комэйто», заключил он.

«Комэйто» до сих пор проявляла осторожность в определении статуса Сил самообороны, заявляя, что многие японцы не считают их вне закона даже без упоминания в конституции», — отметил «Известиям» эксперт по Азиатско-Тихоокеанскому региону из Карлового университета в Чехии Такаси Хосода.

Наконец, никакого энтузиазма по поводу изменения конституции не высказывал и премьер Фумио Кисида, добавил в разговоре с «Известиями» профессор Университета Токио Казуто Сузуки.

И потому маловероятно, что в обозримой перспективе глава японского правительства выдвинет изменение конституции в качестве приоритетного вопроса и захочет тратить на это свой политический капитал.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Не гражданская оборона: изменит ли Япония свою Конституцию

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022