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Байден сообщил об отставке директора Секретной службы США

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Фото: REUTERS/Susana Vera
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Директор Секретной службы США Джеймс Мюррей уходит в отставку. Об этом сообщил американский президент Джо Байдена в четверг, 7 июля.

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«Джим воплощает в себе смысл служения и защищает семьи президентов США, как если бы они были частью его собственных. Мы невероятно признательны ему за службу стране и нашей семье», — говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома.

В заявлении также отмечается, что Мюррей «сделал долгую и выдающуюся карьеру на федеральной и военной службе в течение трех десятилетий, включая последние три года в качестве директора Секретной службы США».

Мюррей был назначен на пост в мае 2019 года по решению занимавшего в то время пост президента США Дональда Трампа. Секретная служба США отвечает за охрану первых лиц государства. Она входит в структуру американского Министерства внутренней безопасности.

Ранее в среду, 6 июля, о своей отставке объявила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд. Причина ухода с поста в том, что женщина намерена проводить больше времени со своими маленькими детьми и мужем.

Ее уход произошел после того, как директор службы быстрого реагирования Белого дома Майк Гвин покинул Белый дом в прошлом месяце. Гвин сейчас работает в министерстве финансов в качестве заместителя помощника секретаря по связям с общественностью.

Ранее, 16 мая, пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая 13 мая официально завершила деятельность в должности, сменила Карин Жан-Пьер. Псаки променяла госслужбу на работу на телевидении. Осенью она будет вести программу на MSNBC.

В середине июня USA Today сообщило, что 71% американцев уверен, что сейчас США движутся по неверному пути. Многие расстроены из-за инфляции и роста цен на топливо. Половине американцев не нравятся действия Вашингтона в отношении Украины. На фоне этого, как пишет Politico, падает моральный дух сотрудников администрации президента, они разочарованы, что не могут переломить ситуацию.

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