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Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных в спецоперации

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Российские военнослужащие в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса проявляют мужество и стойкость. Минобороны России рассказало о новых героических поступках солдат ВС РФ.

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В оборонном ведомстве сообщили о высоком профессионализме капитана Евгения Клоповского, под командованием которого группа служащих ВС РФ выполняла боевую задачу по вытеснению украинских формирований с занимаемых позиций вблизи одного из населенных пунктов. Клоповский организовал внезапную атаку и вынудил превосходящую группу противника отступить.

Благодаря грамотному руководству капитала Клоповского и слаженности действий его подчиненных было уничтожено более 10 вражеских солдат, также при отступлении диверсанты оставили боевую технику. При этом батальонно-тактическая группа Клоповского не понесла потерь.

Сержант Юрий Мелихов выполнял специальную задачу по обеспечению безопасности передвижения колонны российских ВС, когда столкнулся с вооруженной группой украинских националистов, среди которых находился гранатометчик и пулеметный расчет. Сержант быстро оценил ситуацию и в ходе боя добился отступления противника, благодаря чему удалось избежать потерь среди личного состава и техники.

Позже Мелихов производил патрулирование подступов к позициям российских войск. При выполнении задачи он обнаружил превосходящую группу боевиков и принял решение атаковать. Сержант занял выгодную позицию и открытым огнем ликвидировал 5 вражеских бойцов. Смелые и решительные действия Мелихова позволили предотвратить готовящуюся украинскими националистами провокацию в отношении военнослужащих РФ.

Также в МО отметили самоотверженность, проявленную водителем гаубичного артиллерийского взвода, ​​​​​ рядовым Владиславом Перовым. Он принимал участие в контрбатарейной борьбе с украинскими силами, когда при обстреле со стороны противника один из военнослужащих дивизиона получил ранение. Рискуя собственной жизнью, рядовой вытащил сослуживца из окопа в безопасное место и оказал ему первую медицинскую помощь.

После этого Перов вернулся в бой и, несмотря на непрерывный огонь, приступил к эвакуации техники. При выполнении задачи рядовой получил контузию и осколочное ранение плеча, однако продолжил работу и вывел из-под обстрела 2 грузовых автомобиля.

Накануне Минобороны сообщило о потере 24-й мехбригадой украинских военных порядка 2,5 тыс, что составляет 60% численного состава. Кроме того, усилиями ВС РФ практически полностью уничтожена 79-я десантно-штурмовая бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ): ее потери превысили 80%.

Ранее, 4 июля, официальный представитель российского МО Игорь Конашенков заявил о масштабных потерях противника на всех направлениях. По его информации, за сутки Воздушно-космические силы России поразили пункты временной дислокации 92-й механизированной и 40-й артиллерийской бригад ВСУ в городе Харьков, где находилось около 200 украинских военнослужащих и до 19 единиц военной техники.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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