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Минобороны РФ запустило проект об освобождении Одессы в годы ВОВ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Рамазани-Зубов
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Министерство обороны России 8 июля запустило мультимедийный исторический портал, посвященный военной операции по освобождению стратегически важного города и порта на побережье Черного моря — Одессы в 1944 году.

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Отмечается, что успех наступательной операции Красной Армии в Одессе создал условия для дальнейших операций в Молдове, Румынии и на Балканы. За освобождение города многие части и соединения были награждены орденами, а 27 наиболее отличившихся были удостоены почетных наименований «Одесских».

В оборонном ведомстве рассказали, что раздел «Одесса обрела свободу» состоит из документов об освобождении города-героя, донесений и журналов боевых действий, наградных материалов с описанием подвигов советских воинов, учетных карточек воинских захоронений, а также документов, свидетельствующих о преступлениях нацистского режима.

Так, опубликованы документы, раскрывающие замысел советского командования и ход операции. В частности, опубликованные карты наступательных действий войск 3-го Украинского фронта наглядно демонстрируют основные направления ударов Красной Армии.

Операция началась в ночь с 26 на 27 марта, когда армии правого крыла и центра 3-го Украинского фронта приступили к расширению захваченных ранее плацдармов, напомнили в Минобороны. 30 марта на левом крыле фронта войсками 28-й армии с помощью морского десанта был освобождён Очаков и развёрнуто наступление на город Одессу.

Вечером 9 апреля 1944 года части и соединения 5-й ударной армии приступили к штурму северных окраин Одессы. Ночью 10 апреля с северо-западного направления к уличным боям присоединились войска 8-й гвардейской и 6-й армий, совершивших фланговый маневр.

В документах, приведенных ведомством, описывается схема боевых действий, опубликованы боевые донесения штабов.

Также строками из журнала боевых действий войск 3-го Украинского фронта подтверждается, что штурм города был проведен блистательно, в результате чего немецко-фашистским захватчикам был нанесен огромный урон.

В материалах приводятся также доказательства того, что гГитлеровцы пытались полностью уничтожить и сам город. Румынские и немецкие оккупационные власти вывозили предприятия народного хозяйства целиком: была демонтирована и вывезена в румынский придунайский город Кэлэраши Одесская фабрика рыбных консервов им.Ворошилова, Одесский завод шампанских вин и другие предприятия.

Всего же, по сведениям историков, в самом городе в то время было разграблено и уничтожено 2290 зданий. Зверства и преступления фашистов были зафиксированы не только в советских оперативных и следственных документах, но и в дневниках самих оккупантов.

Также в разделе описываются героические поступки военных Красной Армии, которые помогли приблизить освобождение Одессы.

Исторический раздел «Герои первых дней Великой войны», где в представленных документах рассказывается о подготовке Германии к вторжению, о трагических, но в то же время героических событиях начала войны, был запущен министерством обороны РФ 22 июня. Публикация материалов направлена, в частности, на то, чтобы опровергнуть продвигаемые в настоящее время на Западе тезисы об агрессивных намерениях Советского Союза накануне войны.

Ранее, в апреле, в российском оборонном ведомстве объявили о мультимедийном историческом портале «Мариуполь. Освобождение», который посвящен одному из самых важных эпизодов Донбасской операции 1943 года. На портале можно найти информацию о том, как проходили бои за Мариуполь, имена героев и подразделений, овеявших себя славой в борьбе с фашизмом.

Кроме того, в мае были опубликованы материалы, демонстрирующие, какие преступления совершил киевский режим против исторической памяти братских народов, уничтожая и оскверняя мемориалы и памятники на Украине.

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