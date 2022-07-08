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Главу минприроды Саратовской области планируют снять с поста

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Рослесхоз направил губернатору Саратовской области Роману Бусаргину представление об освобождении министра природных ресурсов и экологии региона Константина Доронина от занимаемой должности. Об этом «Известиям» сообщили в агентстве.

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«На протяжении последних трех лет Саратовская область — аутсайдер рейтинга эффективности лесопользования. В 2019 году регион занял 77-е место, в 2020-м — 82-е и в 2021-м — 80-е. Подобный подход к работе неприемлем. Мы ожидаем принятия действенных мер со стороны руководства региона», — подчеркнул руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников.

Согласно анализу показателей эффективности ведения лесного хозяйства Саратовской области за 2019–2021 годы, в части лесного надзора, воспроизводства и сохранения лесов наблюдается крайне негативная динамика. Так, в регионе не проводилось должного ухода за молодым лесом, что привело к гибели больше половины молодняка — 56,4%, рубки ухода во вновь созданных лесах были выполнены лишь на 22% от планового годового показателя.

Также в субъекте из года в год растет безнаказанность за нарушения лесного законодательства, в том числе за незаконные рубки. Доля незаконных рубок, по которым так и не нашли нарушителей, увеличилась в 2021 году до 90%.

Согласно п. 2 ч. 11 ст. 83 Лесного кодекса, представление об освобождение от занимаемой должности должно быть рассмотрено в течение 10 дней.

30 мая Рослесхоз предложил уволить глав региональных лесных ведомств из антирейтинга по эффективности. Как подчеркнул глава Рослесхоза Иван Советников, агентство рассмотрит инициативу об увольнении руководителей, из года в год занимающих последние позиции рейтинга.

Всего в список субъектов-аутсайдеров попали Оренбургская, Астраханская, Орловская, Волгоградская, Саратовская области, Республики Саха (Якутия) и Крым, Камчатский край, Чукотский и Ненецкий АО.

Ранее в этот день глава Минприроды Александр Козлов рассказал «Известиям», что ведомство по поручению президента разработало КРI для губернаторов: это сокращение площади лесных пожаров для каждого субъекта и в целом по стране. По его словам, KPI будет закреплен за главами регионов, они будут нести персональную ответственность.

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