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В США выразили готовность обсуждать вопрос продажи F-16 Турции

Администрация США выразила готовность обсуждать с конгрессом вопрос продажи F-16 Турции
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/U.S. Air Force Senior Airman Ali
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Вашингтон готов обсуждать с конгрессом вопрос продажи истребителей F-16 Турции. Об этом заявил 7 июля заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс в ходе брифинга.

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«Администрация [США] уже обозначала свою позицию. Администрация поддерживает модернизацию Турцией своего флота F-16 и эту продажу. (Исполнительная ветвь власти — Ред.) выразила готовность работать с конгрессом (по этому вопросу — Ред.)», — отметил он.

Ранее, 30 июня, президент США Джо Байден заявил, что данная сделка с Турцией не является своеобразной платой за то, что страна сняла свои возражения против вступления в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии. По словам американского лидера, он четко дал понять турецкой стороне, что его намерения по поставке F-16 остаются неизменными с декабря, когда соответствующее предложение прозвучало впервые.

1 июня министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что переговоры Турции и США по поставкам республике американских истребителей F-16 прошли в положительном ключе. Для того, чтобы НАТО было сильным военно-политическим блоком, необходимо чтобы все его члены были такими же, добавил он.

Ранее Турция запросила у США 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов модернизации Block 70 для состоящих на вооружении ее ВВС самолетов. О желании приобрести эти истребители в Турции заявили после ее исключения из программы производства истребителей пятого поколения F-35 в связи с приобретением у России зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

До этого, в марте, агентство Reuters сообщило, что Соединенные Штаты неофициально обсуждали с Турцией возможность передать системы противоракетной обороны С-400 Украине, чтобы «‎‎помочь ей бороться с российскими войсками». Также США могут вернуть Турцию в программу поставок американских истребителей F-35.

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