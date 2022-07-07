Россия инициировала заседание СБ ООН по теме неонацизма на Украине

Россия выступила инициатором встречи СБ ООН для освещения проблемы нацизма и фашизма на Украине. Об этом в четверг, 7 июля, сообщил первый зампостпреда России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский.

«В понедельник, 11 июля, в 15:00 по Нью-Йорку/22:00 по Москве мы проводим очередное неформальное заседание СБ ООН по «Формуле Арриа», посвященное нацизму и фашизму на Украине. Это — наш ответ тем западным коллегам, которые <...> утверждают, что мы преувеличиваем масштаб проблемы», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам дипломата, выступающие дадут исторический разбор идеологических настроений на Украине и прокомментируют актуальное положение вещей, а также приведут фото- и видеоматериалы.



Мероприятие будет проводиться на английском и русском языках.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин упомянул об изоляции и геноциде по отношению к мирным жителям Донбасса со стороны Киева, проводимым в течение последних восьми лет.

5 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Монголии Батмунхийн Батцэцэг указал на заинтересованность России в том, чтобы факты деятельности киевского режима были доступны общественности.

29 июня Владимир Путин отметил, что Россия будет стремиться к формированию более демократического и справедливого мира, в котором гарантировались бы права всех народов.

В тот же день глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин выступил с предложением создать международный трибунал для оценки преступлений в Донбассе и на Украине. Днем ранее он напомнил, что с 2014 года СК РФ документирует противоправные действия украинских силовиков. В частности, с момента эскалации конфликта 17 февраля 2022 года была установлена гибель более 900 гражданских лиц, в том числе свыше 30 несовершеннолетних.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это в том числе необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.