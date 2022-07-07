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Путин поддержал идею увековечить память Жириновского

Глава ЛДПР Слуцкий: Путин поддержал идею увековечить память Жириновского
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин поддержал идею об увековечивании памяти Владимира Жириновского. Об этом заявил 7 июля глава ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с «РИА Новости».

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«Конечно», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее в этот день сообщалось, что лидер ЛДПР озвучил предложение увековечить память умершего основателя партии Владимира Жириновского на встрече российского лидера с руководителями фракций в Госдуме.

Путин согласился, что Жириновский был отличным политиком и разносторонним человеком, его пророчества сбываются и сейчас. Прогнозы Жириновского были «не на голом месте, не на картах игральных выстроены, а на знаниях, на понимании развития ситуации», отметил российский лидер. К тому же, отметил президент, Жириновский являлся патриотом России, и вся его деятельность строилась вокруг этого.

Ранее, 1 июля стало известно, что Институт мировых цивилизаций (ИМЦ) в Москве переименовали в Университет имени Владимира Жириновского, который был основателем вуза.

До этого в интернете стало вирусным видео прошлогоднего выступления Жириновского в Госдуме, в ходе которого он намекал на возможное начало боевых действий в феврале 2022 года.

По словам чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова, Жириновский умел просчитывать все ходы. У политика было немало талантов, Жириновский считал свое дело миссией, был в вечной парламентской оппозиции, к кому-то, но не к своей стране, добавил он.

20 апреля депутаты фракции ЛДПР на встрече с председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной предложили выпустить тираж купюр с портретом умершего лидера партии Владимира Жириновского.

Кроме того, 7 апреля в ЛДПР сообщили, что намерены добиваться переименования Лукова переулка в Москве в переулок Жириновского. Отмечается, что в Луков переулок, где находится штаб-квартира ЛДПР и откуда начиналась история партии, в ближайшее время переедет Музей истории ЛДПР, он будет открыт для посетителей.

Жириновского не стало 6 апреля. Он скончался в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. Его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве 8 апреля.

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