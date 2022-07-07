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Путин заявил, что пророчества Жириновского были основаны на знаниях

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Пророчества бывшего лидера, основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского, были основаны на знаниях, поэтому они сбываются. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин в четверг, 7 июля, во время встречи с руководством Государственной думы и лидерами думских фракций.

«Вы начали свое выступление со слов, посвященных Жириновскому Владимиру Вольфовичу. Не могу с вами не согласиться в том, что Владимир Вольфович был не просто выдающимся политическим деятелем нашей страны, а человеком очень разносторонним, с большими, глубокими знаниями. Отсюда и его некоторые пророчества, которые сбываются. Они же не на голом месте, не на картах игральных выстроены, а на знаниях, на понимании развития ситуации», — сказал Путин.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что Жириновский был патриотом РФ, его деятельность строилась именно по этому принципу. Путин заявил, что ЛДПР была «партией одного человека».

«Я исхожу из того, что у партии есть своя идеологическая платформа», — считает российский лидер.

27 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что никак не будет комментировать «пророчество» почившего Жириновского о том, что лидер Украины Владимир Зеленский будет последним президентом Украины.

Жириновского не стало 6 апреля. Он скончался в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. Его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве 8 апреля.

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