Путин заявил, что пророчества Жириновского были основаны на знаниях

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский был не просто выдающимся политиком, его предсказания были основаны на знаниях и понимании ситуации. Об этом 7 июля заявил президент РФ Владимир Путин.

«Владимир Вольфович был не просто выдающимся политическим деятелем нашей страны, человеком очень разносторонним, с большими, глубокими знаниями. Отсюда и его некоторые пророчества, которые сбываются. Они не на голом месте, они же не на картах игральных выстроены, а на знаниях, на понимании развития ситуации, на перспективах развития этих ситуаций», — сказал он на встрече с лидерами фракций Госдумы.

Глава государства добавил, что самое главное — то, что Жириновский был патриотом России, и вся его деятельность строилась на этом патриотизме.

Ранее в этот день лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил увековечить память Жириновского. Слуцкий назвал его великим человеком, чьи прогнозы и оценки сбываются.

Жириновский был доставлен в Центральную клиническую больницу в Москве с коронавирусом 2 февраля. О смерти политика 6 апреля сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов тогда заявил, что память о политике будет увековечена в названии общественных мест российской столицы.

До этого в интернете стало вирусным видео прошлогоднего выступления Жириновского в Госдуме, в ходе которого он намекал на возможное начало боевых действий в феврале 2022 года.