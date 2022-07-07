В Рязани пожаловались на живущих на детской площадке собак

Жители Рязани попросили решать вопрос с бездомными собаками, живущими на одной из детских площадок. Об этом в четверг, 7 июня, сообщает РИА «7 новостей» со ссылкой на публикацию в группе «Рязань» в социальной сети «ВКонтакте».

«Собаки агрессивно облаивают идущих мимо, дети боятся!» — рассказала автор поста.

Женщина сообщила, что стая с щенками живет на детской площадке у дома № 59/12 по улице Есенина.

1 июля сообщалось, что в Липецке две бродячие собаки набросились на 11-летнюю девочку. Псов смогли отогнать находившиеся во дворе пенсионерки. У девочки зафиксированы укусы на ноге. По свидетельствам очевидцев, у собак были бирки на ушах.