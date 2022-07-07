Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о своей отставке

Борис Джонсон 7 июля объявил об уходе с постов премьер-министра Великобритании и руководителя Консервативной партии.

«Очевидно, желание Консервативной партии состоит в том, чтобы у нее был новый лидер и, соответственно, новый премьер-министр. Я согласился c Грэмом Брейди. <…> Процесс выбора нового лидера должен стартовать сейчас. Временные сроки будут определены на следующей неделе», — сказал он в обращении к жителям Соединенного Королевства.

На посту он проработал почти три года.

Джонсон сообщил, что будет выполнять обязательства до назначения нового главы кабмина. Он также отметил, что поддержит своего преемника.

Доцент, эксперт Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук в беседе с «Известиями» 7 июля выразил мнение, что уход Джонсона мало что изменит в российско-британских отношениях, в том числе экономических. Эксперт считает, что многое будет зависеть от того, кто придет ему на смену. Корнейчук отметил, что российская сторона при этом выступает за нормализацию отношений с Великобританией и возвращение их в русло конструктивного развития.

Глава центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева рассказала «Известиям», что сейчас речь идет о том, чтобы вместо ушедшего в отставку Джонсона назначить своего рода «технического директора». Он будет исполнять обязанности премьер-министра Великобритании до выборов.

Ранее в этот день стало известно об уходе за последние два дня из правительства Джонсона свыше 50 политиков после назначения им на пост заместителя главного организатора правящей Консервативной партии Криса Пинчера, обвиняемого в сексуальных домогательствах.

Бывший сотрудник МИД Великобритании Саймон Макдональд утверждает, премьер-министр знал об обвинениях в сторону Пинчера, что и вызвало в дальнейшем к нему недоверие уже со стороны бывших членов правительства. Сам Джонсон принес извинения в связи со скандалом вокруг своего протеже.

Кроме того, 6 июня состоялось голосование для вынесения вотума недоверия Джонсону, но представители Консервативной партии не смогли набрать для этого достаточное количество голосов.

Британский премьер-министр ранее оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом.