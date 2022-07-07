Реклама
Прямой эфир
Мир
Теннисист Надаль снялся с Уимблдона из-за травмы
Мир
МИД Украины заявил, что ни один россиянин не подал документы на украинскую визу
Мир
Шольц опроверг возможное банкротство Германии
Мир
В ДНР сообщили об атаке ВСУ на нефтебазу в Донецке
Армия
Путин поддержал приравнивание военных ЛНР и ДНР к российским
Общество
В некоторых районах Москвы за час выпало более 30% месячной нормы осадков
Экономика
Путин заявил о сохранении макроэкономической стабильности в России
Туризм
Smartavia начнет выполнять рейсы между Москвой и Екатеринбургом
Мир
Зеленский назвал Джонсона «настоящим другом Украины»
Мир
В Казахстане назвали Россию стратегическим партнером
Мир
Додон заявил о принуждении Молдавии к покупке оружия НАТО
Сюжет:

Москву накрыл «залповый ливень»

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москву накрыл «залповый ливень» в четверг, 7 июля, и стал причиной ряда городских происшествий. На протяжении часа стояло движение на зеленой ветке метрополитена из-за упавших деревьев.

В некоторых районах выпало 30% месячной нормы осадков. Власти Москвы не рекомендовали без необходимости покидать дом, а в крайнем случае ездить на общественном транспорте, а не на своем автомобиле.

Предупреждения об осадках со шквалистым ветром c порывами до 23 м/с начали поступать москвичам утром в этот день, но гроза началась ближе к вечеру.

На Таганской площади люди шли по тротуару в воде по щиколотку, а на Павелецкой подтопило один из вестибюлей метро. В парке Горького пришлось экстренно закрыть сессии Российской креативной недели, которая проходила в открытых шатрах на берегу Москвы-реки.

В четверг из-за удара молнии загорелся купол храма Иверской иконы Божией Матери на Большой Ордынке.

Как сообщил источник «Известий», на Дербеневской улице дерево упало на дорогу и частично затруднило движение автомобилистам. На Малой Тульской улице из-за упавшего дерева пострадала женщина. Поврежден автомобиль на Люсиновской улице и две машины на улице Мельникова.

Кроме того, появилась информация о нескольких поваленных деревьях в разных частях города. Есть информация о пострадавших.

Ранее 7 июля МЧС РФ предупреждало москвичей о надвигающемся на столицу ливне с грозой и градом, а также шквалистом усилении ветра. Спасатели напомнили автомобилистам, что при грозе следует парковать машины вдали от деревьев.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022