Москву накрыл «залповый ливень» в четверг, 7 июля, и стал причиной ряда городских происшествий. На протяжении часа стояло движение на зеленой ветке метрополитена из-за упавших деревьев.

В некоторых районах выпало 30% месячной нормы осадков. Власти Москвы не рекомендовали без необходимости покидать дом, а в крайнем случае ездить на общественном транспорте, а не на своем автомобиле.

Предупреждения об осадках со шквалистым ветром c порывами до 23 м/с начали поступать москвичам утром в этот день, но гроза началась ближе к вечеру.

На Таганской площади люди шли по тротуару в воде по щиколотку, а на Павелецкой подтопило один из вестибюлей метро. В парке Горького пришлось экстренно закрыть сессии Российской креативной недели, которая проходила в открытых шатрах на берегу Москвы-реки.

В четверг из-за удара молнии загорелся купол храма Иверской иконы Божией Матери на Большой Ордынке.

Как сообщил источник «Известий», на Дербеневской улице дерево упало на дорогу и частично затруднило движение автомобилистам. На Малой Тульской улице из-за упавшего дерева пострадала женщина. Поврежден автомобиль на Люсиновской улице и две машины на улице Мельникова.

Кроме того, появилась информация о нескольких поваленных деревьях в разных частях города. Есть информация о пострадавших.

Ранее 7 июля МЧС РФ предупреждало москвичей о надвигающемся на столицу ливне с грозой и градом, а также шквалистом усилении ветра. Спасатели напомнили автомобилистам, что при грозе следует парковать машины вдали от деревьев.