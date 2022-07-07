В Барнауле на опасном участке установили светофор

На одном из самых аварийных перекрестков Барнаула монтируют светофор. Об этом в четверг, 7 июля, сообщает altapress.ru.

Речь идет о перекрестке улиц Гоголя и Горького.

Как отмечается в материале, еще два светофора в городе планируют установить к средине июля. Один — на Змеиногорском тракте, 110 (у краевого онкодиспансера). Второй — на улице Малахова, 119 (на нерегулируемом пешеходном переход к автобусной и трамвайной остановкам «Павловский тракт (Малахова)»).

Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле в текущем году на дорогах намерены реконструировать 11 светофоров, установить 22 видеодетектора транспорта и систему метеомониторинга.