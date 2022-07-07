В Самаре появится новый сквер

В Самаре на улице Ташкентской появится новый сквер. Об этом в четверг, 7 июня, сообщает НИА «Самара».

За благоустройство территории местные жители проголосовали на портале 63.gorodsreda.ru. Работы уже начались. Сейчас специалисты занимаются подземными коммуникациями, а также устанавливают поребрики и укладывают плитку.

«После реконструкции улицы Ташкентской стало понятно, что в этом районе не хватает общественного пространства, где могут отдохнуть жители близлежащих домов и всего города. Рядом с новым сквером расположено множество социальных объектов, остановка общественного транспорта», — приводит издание слова начальника отдела по ЖКХ и благоустройству администрации Кировского района города Виктора Аникина.

Как отмечается в материале, раньше эта территория, площадь которой составляет 10 тыс. кв. м, не была сквером. Сначала здесь были огороды, потом — гаражи, а после велась стихийная торговля.

Ранее сообщалось, что в Верхнекетском районе Томской области благоустроят новый сквер Памяти раскулаченных. Центр памяти спецпереселенцев выиграл на эти цели президентский грант в размере 500 тыс. рублей.