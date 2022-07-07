Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Воронежской области в июле

Компания HeadHunter опубликовали топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий в Воронежской области в июле. Об этом в четверг, 7 июля, сообщает ИА «Абирег».

Так, самым дорогим предложением стала позиция гендиректора ООО «Патриот» с зарплатой от 100 тыс. до 500 тыс. рублей на руки. Руководитель должен будет собрать команду, повысить эффективность работы компании, увеличить прибыль и отвечать за управление персоналом. Также гендиректор должен будет контролировать KPI-показатели и работу подчиненных и взаимодействовать с собственниками.

На втором месте оказалась ГК «Юпласт», которая предлагает будущему директору по производству от 350 тыс. рублей на руки. На третьем — ООО «ВТС-Климат Групп», которое готово платить менеджеру по продажам до 350 тыс. рублей до вычета налогов.

Кроме того, в список попали должности финансового директора, менеджера по продажам, руководителя предприятия, коммерческого директора, Android-разработчика, архитектора 1С, главного регионального агронома и врача-косметолога.

21 июня стало известно об усилении конкуренции на российском рынке труда. Это стало следствием того, что общее число вакансий за этот период сократилось на 10%, притом что число резюме уменьшилось только на 2%, говорится в соответствующем исследовании.