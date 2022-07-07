Жителя Орловской области признали виновным в убийстве односельчанина

23-летнего жителя Покровского района Орловской области признали виновным в убийстве односельчанина. Об этом в четверг, 7 июля, сообщает InfoOrel.ru со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

По информации следствия, 20 февраля молодой человек находился в доме у убитого и распивал вместе с ним алкоголь. Между ними возник словесный конфликт. Разозлившись, злоумышленник взял топор и нож и нанес своему знакомому множественные раны. Мужчина скончался на месте.

Суд приговорил молодого человека к 10 годам колонии строго режима. Как отмечается в материале, приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что по факту изнасилования и убийства ребенка 2013 года рождения в Мончегорске в Мурманской области возбуждено уголовное дело. 1 июля вернувшаяся домой мать мальчика обнаружила в квартире его тело с признаками насильственной смерти.