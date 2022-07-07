В Сыктывкаре на сутки полностью отключат холодную воду. Об этом в четверг, 7 июня, сообщает ИА «Комиинформ» со ссылкой на главу ОАО «Сыктывкарский Водоканал» Андрея Селиванова.

«Воды не будет с 8.00 25 июля по 8.00 26 июля в Выльгорте и Сыктывкаре, кроме Орбиты(от ул. Печорской), В.Чова, Н.Чова, Човью, Доручастка, где отключение холодного водоснабжения запланировано на 13 июля», — говорится в сообщении.

Граждан просят запастись водой. Также отмечается, что на месте будет организован подвоз воды.

16 июля жители сразу нескольких домов в Колпинском районе Санкт-Петербурга в результате коммунальной аварии остались без электричества и водоснабжения. Инцидент произошел на улице Веры Слуцкой. По предварительным данным, причиной отключений стал прорыв трубы с горячей водой.