Несколько населенных пунктов остались без света из-за непогоды в Вологодской области

Несколько населенных пунктов из-за непогоды остались без света в Вологодском районе Вологодской области. Об этом в четверг, 7 июля, сообщает ИА FlashNord со ссылкой на главу района Сергея Жестянникова.

Линии электропередачи оказались повреждены при грозе.

«Отключения произошли в Огаркове, Мосейкове, Неверовском, Харачеве, Надееве и Юрчакове», — говорится в сообщении.

При этом в поселке Огарково больше всего повреждений и поваленных деревьев.

Сейчас на месте работают сотрудники аварийных служб.

16 июля прошлого года жители сразу нескольких домов в Колпинском районе Санкт-Петербурга в результате коммунальной аварии остались без электричества и водоснабжения. Инцидент произошел на улице Веры Слуцкой. По предварительным данным, причиной отключений стал прорыв трубы с горячей водой.