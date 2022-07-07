Глава ЛДПР Слуцкий предложил увековечить память Жириновского

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил увековечить память умершего основателя партии Владимира Жириновского.

«Это (увековечивание памяти. — Ред.), как мы считаем, чрезвычайно важно сейчас для нашего общества, для тех, кто помнит Владимира Вольфовича — великого человека, чьи прогнозы, оценки, как мы видим, сбываются», — сказал он на встрече президента РФ Владимира Путина с руководителями фракций в Госдуме.

Глава государства согласился, что Жириновский был отличным политиком и разносторонним человеком, пророчества которого сбываются и сейчас. Прогнозы Жириновского были «не на голом месте, не на картах игральных выстроены, а на знаниях, на понимании развития ситуации», отметил российский лидер.

Жириновский был доставлен в Центральную клиническую больницу в Москве с коронавирусом 2 февраля. О смерти политика 6 апреля сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов тогда заявил, что память о политике будет увековечена в названии общественных мест российской столицы.

До этого в интернете стало вирусным видео прошлогоднего выступления Жириновского в Госдуме, в ходе которого он намекал на возможное начало боевых действий в феврале 2022 года.