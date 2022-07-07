Три человека пострадали в тройном ДТП в Тверской области

В Конаковском районе Тверской области произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом в четверг, 7 июля, сообщают «Тверские ведомости» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Инцидент произошел утром в этот день на 141-м км трассы М-10 «Россия». 35-летний водитель «Газели» не стал соблюдать безопасную дистанцию и столкнулся с попутным автомобилем Hyundai, которым управлял 52-летний мужчина. От удара машина врезалась в Volkswagen с 47-летним водителем за рулем, он остановился на красный сигнал светофора.

В результате аварии водитель Hyundai и его два пассажира 56 и 22 лет пострадали. Их госпитализировали.

В Забайкальском крае автокран с площадки грузового трала во время ДТП упал на легковой автомобиль Honda, в котором находились восемь человек. Два человека погибли, еще двое, в том числе ребенок, получили травмы.