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В Калужской области задержали угонщика велосипедов

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В Малоярославце в Калужской области 22-летнего молодого человека обвинили в шести кражах велосипедов. Он задержан. Об этом в четверг, 7 июля, сообщает газета «Весть» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

По информации правоохранителей, молодой человек искал открытые подъезды, откуда похищал велосипеды, оставленные на лестничных клетках. После он перепродавал их третьим лицам.

Молодому человеку вменяют шесть краж велосипедов, стоимостью от 13 до 30 тыс. рублей каждый. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража».

В мае серийного угонщика велосипедов задержали в Волгоградской области. Мужчину подозревают в причастности к краже 16 транспортных средств.

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