Жилой дом сгорел в Брянской области после удара молнии

Пожар из-за удара молнии произошел в поселке Ивот Дятьковского района Брянской области. Об этом в четверг, 7 июля, сообщает NASHBRYANSK.RU.

Молния ударила в жилой дом. Его хозяйка поблагодарила спасателей за то, что оперативно прибыли на место происшествия. Семья смогла спасти в пожаре документы и автомобиль.

«Спасибо соседям, которые постучали и сказали, что горит крыша. Если бы не они, моих детей сейчас могло бы и не быть в живых», — также заявила женщина.

Ранее в этот день сообщалось, что на территории Кетченеровского района Калмыкии во время маршрутного рейса загорелся двухэтажный пассажирский автобус с людьми в салоне. Никто не пострадал.