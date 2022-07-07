Ален Делон заявил о готовности приехать на детский кинофестиваль «Алые паруса» в «Артеке»

Звезда французского кино Ален Делон ответил согласием на приглашение международного детского кинофестиваля «Алые паруса» имени Василия Ланового в «Артеке». Он пообещал приехать в следующем году. Об этом «Известиям» рассказала заслуженная артистка России Галина Бокашевская.

Как призналась актриса, вместе с генеральным директором «Алых парусов» Ириной Громовой они решили пригласить любимца российской публики на фестиваль.

«Мы написали в письме о том, что это самый крупный детский кинофестиваль. Его Большое жюри занесено в Книгу рекордов Гиннесса. Более 3 тыс. ребят оценивают конкурсные фильмы. Буквально сразу Ален Делон ответил. Он выразил признательность и поблагодарил за оказанную честь быть приглашенным на детский кинофорум. Актер пообещал на следующий год приехать на «Алые паруса» в «Артек» , — сказала Галина Бокашевская.

Узнав об этом, дети из отряда «Морской» попросили передать ему горячий привет. И записали для него видеообращение на французском, английском и русском языках.