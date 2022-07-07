Скончался актер фильма «Крестный отец» Джеймс Каан

Американский актер Джеймс Каан, сыгравший одну из главных ролей в криминальной драме «Крестный отец», скончался в возрасте 82 лет в среду, 6 июля.

«С глубокой скорбью мы сообщаем, что Джимми покинул нас 6 июля», — отмечается в публикации на личной странице актера в Twitter.

Семья знаменитости «ценит проявления любви и искренние соболезнования», при этом просит не вмешиваться в их частную жизнь, говорится в сообщении.

Джеймс Каан появился на свет 26 марта 1940 года в районе Бронкс в Нью-Йорке. В 1963 году состоялся его дебют в кинокартине Билли Уайлдера «Нежная Ирма». Но именно «Крестный отец» Фрэнсиса Форда Копполы принес широкую известность Каану, который сыграл там Сантино Корлеоне.

Кроме того, актер сыграл в таких фильмах, как «Вор», «Мизери», «Путешествие в Шайло», «Роллербол», «Мост слишком далеко», «Стиратель», «Криминальная фишка от Генри» и «Люди дождя».

Каан был женат четыре раза, у него осталось пятеро детей.