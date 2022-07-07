В ДНР сообщили об атаке ВСУ на нефтебазу в Донецке

Украинские военные в очередной раз обстреляли нефтебазу в Донецке. Об этом сообщило 7 июля в Telegram министерство информации Донецкой Народной Республики (ДНР).

«ВФУ (вооруженные формирования Украины) атаковали нефтебазу в Кировском районе Донецка», — уточнили в министерстве.

По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинцы выпустили по городу пять снарядов калибра 152 мм.

Накануне на нефтебазе произошел пожар из-за попадания боеприпаса на территорию при обстреле Донецка со стороны вооруженных сил Украины. В тот же день сообщалось, что в Петровском районе погибла женщина.

Медсестра приемного отделения больницы в Донецке Людмила Грязнова 5 июля рассказала военному корреспонденту «Известий» об обстрелах и о том, как во время инцидента сыпались осколки. По ее словам, в медучреждение поступают пострадавшие с минно-взрывными травмами, контузиями и сотрясениями головного мозга.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. В середине февраля на территории региона ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. В связи с этим власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве и организовали эвакуацию жителей.

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