В Москве ливень снес дорожные ограждения на проезжую часть

Сильнейший ливень в Москве снес дорожные ограждения в районе станции метро «Октябрьская» на проезжую часть. Снятое очевидцами видео 7 июля обнародовал Telegram-канал «Москвач. Новости Москвы».

На кадрах видно, как во время грозы потоки воды сносят ограждения прямо под колеса двигающихся по проезжей части автомобилей.

О надвигающемся на столицу ливне с грозой и градом МЧС России предупредило утром 7 июля.

Затем на Замоскворецкой (зеленой) линии метро Москвы остановилось движение поездов от станции «Автозаводская» до станции «Орехово» из-за деревьев, наклонившихся на пути открытого участка. Позднее в столичном дептрансе сообщили, что движение восстановлено.

Также стало известно, что после попадания молнии в купол загорелась церковь Иверской иконы Божией Матери.

Столичный комплекс городского хозяйства констатировал, что на город обрушился залповый ливень, есть упавшие деревья и поврежденные конструкции. Власти города попросили горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду.