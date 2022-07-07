Реклама
Прямой эфир
Армия
Путин поддержал приравнивание военных ЛНР и ДНР к российским
Общество
В некоторых районах Москвы за час выпало более 30% месячной нормы осадков
Экономика
Путин заявил о сохранении макроэкономической стабильности в России
Туризм
Smartavia начнет выполнять рейсы между Москвой и Екатеринбургом
Общество
Власти Москвы посоветовали горожанам не выходить на улицу из-за ливня
Мир
Зеленский назвал Джонсона «настоящим другом Украины»
Мир
В Казахстане назвали Россию стратегическим партнером
Мир
В Пентагоне заявили о расширении Киевом своих запросов военной помощи
Мир
Додон заявил о принуждении Молдавии к покупке оружия НАТО
Экономика
ЦБ РФ установил курс доллара на 8 июля на отметке выше 63 рублей
Мир
Путин обвинил Запад в развязывании войны на Украине

В Москве ливень снес дорожные ограждения на проезжую часть

0
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сильнейший ливень в Москве снес дорожные ограждения в районе станции метро «Октябрьская» на проезжую часть. Снятое очевидцами видео 7 июля обнародовал Telegram-канал «Москвач. Новости Москвы».

На кадрах видно, как во время грозы потоки воды сносят ограждения прямо под колеса двигающихся по проезжей части автомобилей.

О надвигающемся на столицу ливне с грозой и градом МЧС России предупредило утром 7 июля.

Затем на Замоскворецкой (зеленой) линии метро Москвы остановилось движение поездов от станции «Автозаводская» до станции «Орехово» из-за деревьев, наклонившихся на пути открытого участка. Позднее в столичном дептрансе сообщили, что движение восстановлено.

Также стало известно, что после попадания молнии в купол загорелась церковь Иверской иконы Божией Матери.

Столичный комплекс городского хозяйства констатировал, что на город обрушился залповый ливень, есть упавшие деревья и поврежденные конструкции. Власти города попросили горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022