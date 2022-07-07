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Smartavia начнет выполнять рейсы между Москвой и Екатеринбургом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Авиакомпания Smartavia приступит к выполнению регулярных рейсов между Москвой и Екатеринбургом с 22 июля 2022 года. Об этом пресс-служба перевозчика сообщила в четверг, 7 июля.

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«Авиакомпания Smartavia расширила программу полетов из международного аэропорта Шереметьево. В расписании Smartavia появился популярный маршрут Москва – Екатеринбург – Москва. Авиабилеты уже в продаже», — говорится в сообщении.

Полеты будут выполняться с периодичностью четыре раза в неделю по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям, передает агентство городских новостей «Москва».

На этом направлении будут задействованы воздушные суда Boeing 737-800 с экономическим классом обслуживания.

Ранее, 29 июня, турецкая авиакомпания Corendon Airlines начала выполнять прямые рейсы из аэропорта Жуковский в Анталью.

В апреле российские авиакомпании сообщили о подготовке к запуску 246 новых маршрутов за границу из регионов со стыковкой в Сочи. На первом этапе речь шла о появлении в продаже билетов по новым маршрутам в Ереван, Каир, Тель-Авив, города Турции (Стамбул, Анталью, Даламан, Бодрум) и Узбекистана (Ташкент, Бухара, Самарканд, Фергана, Ургенч).

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