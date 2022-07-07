МВД РФ объявило в розыск журналиста Илью Красильщика

МВД РФ объявило в розыск медиаменеджера, бывшего издателя «Медузы» (признано СМИ-иноагентом в России) Илью Красильщика. Это 7 июля следует из базы данных ведомства.

Карточка с данными медиаменеджера появилась в базе розыска Министерства внутренних дел России.

Уголовное дело в отношении Красильщика было возбуждено 20 апреля на основании материалов Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) столичного главка МВД. Красильщик стал фигурантом уголовного дела по распространению заведомо ложной информации о Вооруженных силах России (по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ).

Наказание по ней предусматривает штраф в размере от 700 тыс. рублей до 1,5 млн, исправительные или принудительные работы, так и лишением свободы на срок до трех лет. Как указали следователи, представитель СМИ разместил заведомо ложную информацию о действиях российских войск в Донбассе на своей публичной странице krasilshchik в социальной сети Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

24 мая также сообщалось, что Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера Веронику Белоцерковскую. Она обвиняется в распространении фейков про армию РФ, подчеркнули в суде. По материалам СК РФ, в марте блогер выложила ряд постов c дезинформацией о ВС РФ, тогда же она была объявлена в розыск.

Закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах России был принят Государственной думой и одобрен Советом Федерации 4 марта. В тот же день его подписал президент страны Владимир Путин.

В Сети активно распространяются фейки на фоне спецоперации по защите мирных жителей Донбасса, о которой Путин объявил 24 февраля. Решение было принято из-за ухудшения ситуации в регионе и в связи с обстрелами со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью. Президент России 21 февраля подписал указ о признании независимости республик.

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