В некоторых районах Москвы за час выпало более 30% месячной нормы осадков

Более 30% месячной нормы осадков выпало за час в отдельных районах Москвы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства в четверг, 7 июля.

«Наибольшее количество осадков зафиксировано в ЦАО и прилегающих к нему районах ЮАО. Временные скопления воды носят кратковременный характер. Вода уходит в ливневую сеть самотеком. При необходимости оперативный пропуск воды обеспечивают бригады ГУП «Мосводосток» и других городских служб», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

В ведомстве отметили, что дождь продлится до конца суток.

Также в комплексе городского хозяйства Москвы заявили, что в настоящее время специалисты городских служб занимаются ликвидацией последствий залпового ливня, обрушившегося на город, передает НСН. Распиливаются и вывозятся поваленные ветром деревья, демонтируются поврежденные сильным ветром конструкции.

В результате непогоды повреждены некоторые конструкции, которые сейчас демонтируют. С целью оперативного пропуска осадков в водосточную сеть на улицы вышли 300 бригад и около 290 единиц техники ГУПа «Мосводосток». Также привлекли бригады и технику инженерных и коммунальных компаний, сообщается на сайте aif.ru.

Ранее в этот день сообщалось, что в столичном метро затопило станцию «Павелецкая» после сильного ливня. На входе на станцию пассажирам приходится идти прямо по воде, при этом у многих из них в руках чемоданы на колесах, так как на станции находится железнодорожный вокзал. При этом у пешеходов просто нет другого способа, чтобы спуститься в подземку, сообщается на сайте kp.ru.

Ранее власти призвали москвичей не выходить на улицу из-за «залпового ливня», передает RT.