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Путин заявил, что нет ничего важнее судьбы Родины

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Фото: ТАСС/Никольский Алексей
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Владимир Путин 7 июля в ходе встрече с лидерами думских фракций отметил высокий уровень консолидации партий, заявив, что «фракций много, а Родина одна».

«Вчера, 6 июля, завершилась весенняя сессия Государственной думы. И все депутаты — я хочу это подчеркнуть, именно все фракции — внесли свой весомый вклад в ее общие итоги. Считаю, что результаты работы весьма достойные», — заявил глава государства.

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Президент отметил также высокую скорость и решительность действий Думы, какая и была необходима после начала специальной операции по защите Донбасса.

«После 24 февраля, когда началась специальная военная операция, всем ветвям власти и уровням власти страны требовалось действовать решительно, согласованно и быстро. Сегодня хочу поблагодарить вас за то, что именно так вы и работали», — подчеркнул Путин.

Отдельно президент отметил, что все депутаты действуют как настоящие государственники и патриоты России.

«Считаю, что все фракции подтвердили свою политическую состоятельность и зрелость, действовали консолидированно и сплоченно, как настоящие государственники и патриоты России, для которых в сложных условиях любые межпартийные разногласия уходят на второй план. Потому что партий-то у нас много. А Родина — одна. И нет ничего важнее и выше судьбы Отечества», — резюмировал Путин.

Ранее, 7 июля, Владимир Путин на встрече с победителями конкурса «Лидеры России» заявил, что изоляция и геноцид по отношению к мирным жителям Донбасса проводились все восемь лет со стороны Украины. Президент России пообещал сделать для местных жителей и тех, кто там работает, всё, чтобы помочь им.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это в том числе необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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