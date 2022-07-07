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Сомнолог поделился методом засыпания за 10 секунд

Сомнолог Гибсон рассказал, как уснуть за 10 секунд
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Фото: Global Look Press/Stefan Klein
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О военном методе, который используют летчики США для мгновенного сна, в своем TikTok рассказал сомнолог Дейв Гибсон.

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Для того чтобы как можно скорее уснуть, нужно последовательно расслаблять каждую часть тела, начиная от мышц лица и заканчивая кончиками пальцев ног, раскрыл секрет Гибсон. Как только тело полностью расслабится, нужно очистить разум от всех посторонних мыслей и сосредоточиться на том, что расслабляет, а если это окажется недостаточно эффективным, специалист рекомендует в течение 10 секунд повторять себе мысленно: «Не думай», подчеркнула «Газета.Ru».

Однако сам Гибсон довольно скептически воспринял данный способ, заметив, что концентрация на фразе «не думай» может быть контрпродуктивной. С такой техникой, подчеркнул сомнолог, на засыпание уйдет около пяти минут, а не заявленные 10 секунд. Эксперт предложил исходить из парадоксальной логики и попытаться концентрироваться на бодрствовании, для того чтобы дать возможность своему организму расслабиться самостоятельно.

«Те, кто держал глаза открытыми, засыпали быстрее, чем те, кто закрывал глаза и пытался заснуть или, по сути, заставлял себя спать, когда не был достаточно уставшим», — отметил Гибсон.

В феврале прошлого года специалист по интегративной медицине из Университета штата Аризоны (США) Эндрю Вейл при бессоннице или неожиданном пробуждении ночью рекомендовал использовать дыхательную методику «4–7–8». Он отметил, что этот способ практикуют йоги. Методика позволяет уснуть приблизительно за минуту.

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