Молдавию заставляют покупать западное старое вооружение стран НАТО, чтобы использовать его потом против Востока. Об этом заявил 7 июля экс-президент республики Игорь Додон.

«Я знаю по неофициальным каналам, что Молдавии поставляется оружие, а это значит, что оно должно выстрелить. Оно будет стрелять не против Запада, оно должно выстрелить в сторону Востока», — заявил Додон телеканалу Publika TV.

По его словам, нынешний конфликт на Украине начался с того, что последние 10 лет ее накачивали оружием. И сейчас Запад отдает ей больше денег не на социальные проекты и экономику, а на оружие, заметил Додон.

6 июля пресс-секретарь министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии Даниэл Водэ заявил, что сотрудничество Кишинева с другими странами в вопросах безопасности и обороны не выходит за рамки закрепленного в Конституции страны принципа нейтралитета.

Ранее, 28 июня, госсекретарь минобороны Молдавии Валерий Мижа сообщил, что обещанные из Европейского оборонного фонда €40 млн, в том числе предусмотренные прежде по этой линии €7 млн, позволят удвоить оборонный бюджет республики.

В МИД РФ, в свою очередь, заявили, что передача вооружений НАТО Молдавии едва ли будет способствовать укреплению безопасности страны. Как отметила официальный представитель министерства Мария Захарова, укрепление собственной безопасности является суверенным правом любого государства. Однако вряд ли накачка Молдавии натовским вооружением будет отвечать этим задачам, равно как и соответствовать постоянному нейтралитету страны, подчеркнула дипломат.

В июне также сообщалось, что Украина и Молдавия на саммите ЕС согласовали статус кандидатов в союз. Решение принимали главы государств и правительств 27 стран Евросоюза на саммите в Брюсселе. Дальнейшие шаги, по словам председателя Европейского совета Шарля Мишеля, Евросовет сделает после выполнения кандидатами условий, обозначенных Еврокомиссией.