Путин оценил объем эмиссии доллара за два года

За два года США напечатали примерно столько долларов, сколько за предыдущие 40 лет. Об этом 7 июля заявил президент РФ Владимир Путин.

«Наверняка специалисты знают о том, что кризис начал возникать еще в период борьбы с пандемией. И начал он возникать в связи с тем, что в развитых экономиках начали злоупотреблять своим монопольным положением в валютной сфере, включили печатный станок», — сказал он в ходе общения с победителями конкурса «Лидеры России».

По словам главы государства, США напечатали $5,9 трлн.

«Это 38% денежной массы. За два года напечатали примерно столько, как печатали за предыдущие 40 лет. Темп такой же», — отметил российский лидер.

В еврозоне напечатали €2,5 трлн, продолжил он. Запад пустил эти средства в экономику, начал раздавать гражданам, добавил Путин.

«Что вроде бы и неплохо. И мы делали примерно то же самое. Но мы делали это все-таки точечно, аккуратно, и это не привело к такой вспышке инфляции», — подчеркнул президент.

Ранее, 22 июня, Путин заявил, что страны Запада проводят безответственный макроэкономический курс, включая печатный станок и бесконтрольную эмиссию, что негативно сказывается на благополучии всех стран, напоминает «Газета.Ru».

До этого, 3 июня, российский лидер отметил, что нынешние мировые кризисы, в том числе продовольственный, являются следствиями ошибочных действий американских финансовых и экономических властей, и «люди порядочные в Штатах», в частности, министр финансов США Джанет Йеллен, признали это.

Президент добавил, что с февраля 2020-го по конец 2021 года денежная масса в США выросла на $5,9 трлн, подчеркнув, что «финансовые власти Штатов исходили из того, что доллар — мировая валюта, и он, как обычно в прежние времена, рассосется по всей мировой экономике, и в Штатах это будет незаметно». Однако, констатировал Путин, это оказалось не так.