Эксперт оценил возможность улучшения экономических отношений Москвы и Лондона

Уход Бориса Джонсона с постов премьер-министра Великобритании и главы правящей партии консерваторов мало что изменит в российско-британских отношениях, в том числе экономических: многое будет зависеть от того, кто придет ему на смену. Об этом заявил «Известиям» доцент, эксперт Высшей школы управления финансами (ВШУФ) Валерий Корнейчук в четверг, 7 июля.

«Если это будет глава МИД Великобритании Лиз Трасс, то, как говорят в России, хрен редьки не слаще. Если это будет действующий министр обороны [Великобритании] Роберт Бен Лобан Уоллес, то риторика британского правительства в отношении России вряд ли изменится», — сказал он.

При этом Россия выступает за нормализацию отношений с Великобританией и возвращение их в русло конструктивного развития, подчеркнул доцент.

Ранее в этот же день Джонсон объявил о досрочном уходе в отставку. Политик добавил, что планирует возглавлять правительство страны и Консервативную партию до новых выборов.

Корнейчук отметил, что отношения Москвы и Лондона в их исторической ретроспективе никогда не были простыми. Негативное воздействие на двусторонние экономические связи оказывают западные санкции в отношении России, а также выход Великобритании из Евросоюза, полагает доцент.

Он отметил, что до начала спецоперации в Донбассе более 600 британских компаний работали в РФ. Великобритания входила в первую десятку стран по объему вложенного капитала в Россию. На конец 2020 года объем вложений составлял более £68 млрд, причем доля прямых инвестиций превышала 48%. Около 3/4 британских компаний в РФ были сосредоточены в сфере добычи минерального сырья, в частности, в энергетическом секторе. Это British Petroleum (ВР), англо-голландский концерн Royal Dutch Shell. ВР работал на нефтегазовом рынке России с начала 1990-х годов и вложил в экономику страны порядка $20 млрд. Компания Shell участвует в реализации нефтегазового проекта «Сахалин-2». Однако после начала спецоперации BP заявила, что прекратит заключение новых сделок на покупку нефти и газа из России. Shell прекратила свою деятельность в России в марте, в том числе и по добыче и производству СПГ на «Сахалине-2», в котором ей принадлежало 27,5% акций.

Вложения российских компаний в британскую экономику до начала спецоперации оценивались более чем в £25 млрд, рассказал эксперт Высшей школы управления финансами. Однако в 2014 году Лондон поддержал введение санкций против России из-за Украины. В 2018-м Великобритания ужесточила ограничения против Москвы. В этом году с торгов на Лондонской фондовой бирже были сняты практически все ценные бумаги российских эмитентов, указал эксперт. Таким образом, Великобритания — в первых рядах по антироссийским санкциям.

Ранее в четверг появилась информация об уходе за последние два дня из правительства Джонсона свыше 50 политиков на фоне назначения им на пост заместителя главного организатора правящей Консервативной партии Криса Пинчера, обвиняемого в сексуальных домогательствах.

Как заявила «Известиям» глава центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева, сейчас речь идет о том, чтобы вместо ушедшего в отставку Джонсона назначить своего рода «технического директора», который будет исполнять обязанности премьер-министра Великобритании до выборов. Она отметила, что звучат разные имена, но наименьшие споры вызывает фигура Грэма Брейди, который возглавляет комитет с 1922 года, — группу от Консервативной партии в палате общин.